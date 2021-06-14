Депозиты физлиц в валюте в мае 2021 года усохли на $193,3 млн.

Валютные депозиты населения и юридических лиц в белорусских банках за 5 месяцев 2021 года сократились на 254,951 млн. долларов или 2,32% и на 1 июня составили 10,748 млрд. долларов, свидетельствует статотчет Национального банка Беларуси.

В мае снижение валютных депозитов составило 305,739 млн. долларов или 2,77%.

Население с начала года вывело из банков валютные вклады на сумму в 319,489 млн. долларов или 5,46%. Валютные депозиты населения на 1 июня 2021 года составили 5,5303 млрд. долларов, на 1 января этот показатель равнялся 5,8498 млрд. долларов. В мае население вывело из банков 193,272 млн. долларов или 3,38%.

В том числе срочные депозиты физлиц с начала года сократились на 410,4 млн. долларов или 8,85% и на 1 июня 2021 года составили 6,2293 млрд. долларов. За май срочные валютные депозиты «физиков» сократились на 141,209 млн. долларов или 3,23%.

Вместе с тем, объем валюты населения, хранящейся на счетах до востребования (переводные депозиты), с начала года пока еще показывает рост на 90,911 млн. долларов или 7,51%. На 1 июня 2021 года этот показатель составил 1,301 млрд. долларов. В мае вклады до востребования снизились на 52,064 млн. долларов или 3,85%.

Срочные депозиты юридических лиц с начала года выросли на 190,802 млн. долларов или 7,22% и на 1 июня 2021 года составили 2,833 млрд. долларов. За май срочные валютные депозиты юрлиц сократились на 120,937 млн. долларов или 4,09%.

Депозиты в драгоценных металлах за 5 месяцев 2021 года упали с 38,7 млн. до 24,8,3 млн. долларов или на 35,99%. За май депозиты в драгметаллах снизились на 12,22 млн. долларов или 33,03%.