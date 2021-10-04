В Беларуси во втором чтении законопроект о возмещении банковских вкладов

Нижняя палата парламента РБ приняла во втором чтении законопроект "Об изменении законов по вопросам гарантированного возмещения банковских вкладов (депозитов)".

Поправки предусматривают гарантированное возмещение денежных средств, размещенных индивидуальными предпринимателями на счетах или во вклады (депозиты) в банках, с установлением для данной новой категории вкладчиков ограничения по сумме возмещения.

Кроме того, предполагается сокращение с одного месяца до 7 дней (с даты подачи заявления о выплате возмещения) срока выплаты возмещения банковских вкладов по заявлениям, не требующим дополнительного изучения (при необходимости дополнительного изучения заявления о выплате возмещения сохраняется срок до одного месяца).

Поправками также предоставляется физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, возможность выбрать способ выплаты возмещения (наличными денежными средствами в банке-поверенном либо в безналичном порядке посредством перечисления на указанный в заявлении текущий банковский счет физического лица в банке Беларуси).

Также, предлагается увеличить с двух до пяти лет продолжительность времени, в течение которого вкладчики вправе обратиться за возмещением банковского вклада, перейти к системе дифференцированных взносов банков в резерв государственного учреждения "Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц", в соответствии с которой величина взносов банков будет зависеть от уровня рисков, принимаемых банками в своей деятельности, а также расширить возможности для инвестирования временно свободных денежных средств агентства.

Предусматривается возможность размещать временно свободные денежные средства агентства в облигации ОАО "Банк развития Республики Беларусь".

Предполагается ввести гарантированное возмещение банковских вкладов (депозитов) индивидуальных предпринимателей с установлением для них ограничения по сумме возмещения в размере 100 тыс. рублей.