Население Беларуси в 2020 году вывело из банков четверть срочных валютных депозитов

Население Беларуси в 2020 году вывело из банков валютные вклады на сумму $1,688 млрд., следует из отчета Нацбанка Беларуси о широкой денежной массе.

Объем срочных депозитных вкладов физических лиц в валюте за декабрь 2020 года снизился на $26,72 млн. или 0,62% и на 1 января 2021 года составил $4,6397 млрд. С начала года объем срочных вкладов в валюте упал на $1,577 млрд. или 25,36%.

Объем переводных вкладов населения в валюте в декабре 2020 года вырос на $36,522 млн. или 3,11% и на 1 января 2021 года составил $1,2101 млрд. Рост переводных вкладов объясняется традиционной скупкой валюты накануне новогодних праздников из-за девальвационных ожиданий. С начала года объем переводных вкладов в валюте снизился на $111,649 млн. или 8,45%.

Общий объем валютных вкладов населения в декабре 2020 года вырос на $7,802 млн. или 0,13% и на 1 января 2021 года составил $5,8498 млрд. С начала года общий объем вкладов населения в валюте снизился на $1,688 млрд. или 22,4%.