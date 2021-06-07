Словения отозвала согласие на работу белорусского почетного консульства

Словения официально отозвала свое согласие на работу беларусского почётного консульства в Любляне под руководством Янеза Шкрабца, сообщают местные СМИ.

Янез Шкрабец был почётным консулом Беларуси в Словении с 2014 года. Его компания Riko заключила более 40 контрактов с крупнейшими беларусскими госпредприятиями на общую сумму более 310 млн. евро.

Словенские СМИ не раз писали о лоббировании Янезом интересов властей РБ, блокировании санкций ЕС со стороны Словении и помощи в выводе из-под санкций «кошельков Лукашенко». Ранее глава МИД Словении Анже Логар потребовал у консула Янеза Шкрабеца высказаться по поводу политической ситуации в Беларуси. Но с лета 2020 года Шкрабец ни разу не выступил с осуждением нарушений прав беларусов, при этом продолжал оставаться почетным консулом.

В марте эту тему во время консультаций в Любляне поднял глава Кабинета представителей Тихановской Валерий Ковалевский. В мае Светлана Тихановская во время рабочего визита в Словению вернулась к этому вопросу.

В итоге Словения отозвала свое согласие на беларусское консульство в Любляне. В свою очередь, госдепартамент США также взял Янеза Шкрабца под пристальное внимание. Как сообщают СМИ, он может оказаться в списке людей, против которых США введут санкции.