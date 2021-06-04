Последнее обновление: 04.06.2021 16:39

Тихановская считает "интервью" Протасевича результатом пыток

Светлана Тихановская убеждена, что "интервью" блогера Романа Протасевича, показанное государственным телеканалом ОНТ, было записано под пытками.

"С помощью насилия людей можно заставить говорить что угодно", - заявила она в пятницу, 4 июня, в Варшаве, передает Reuters.

По ее словам, в последнее время появилось много видеороликов, в которых белорусские оппозиционеры обвиняли самих себя и раскаивались в своих поступках. Тихановская убеждена, что все эти записи делались с применением насилия и поэтому звучащие в них высказывания не имеют никакого значения. "Задача политзаключенного - выжить", - подчеркнула она.

Тихановская призвала Евросоюз, Великобританию и США к совместным шагам, которые бы оказали давление на Лукашенко. Светлана Тихановская рассчитывает на то, что эта тема будет обсуждаться странами G7 в ходе встречи в английском Корнуолле 11-13 июня.

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