Власти ФРГ выделили 2,9 млн евро на поддержку белорусских журналистов

Правительство Германии выделило около 2,9 миллиона евро на поддержку белорусских журналистов, преследуемых по политическим мотивам.

Об этом говорится в ответе статс-секретаря в МИД ФРГ Мигеля Бергера на запрос эксперта по Восточной Европе фракции "зеленых" в бундестаге Мануэля Саррацина, сообщают в пятницу, 4 июня, издания Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Эти средства должны пойти на обеспечение юридической помощи задержанным и обвиненным журналистам, а также, возможно, на замену поврежденной техники или программного обеспечения. В публикации указывается, что финансовая помощь в текущем году запланирована также для независимых СМИ в самой Беларуси и за ее границами, передает DW.

"Волна жестких репрессий в отношении независимых журналистов в Беларуси не прекращается", - заявил Мануэль Саррацин, подчеркнув важность поддержки Берлином независимых белорусских СМИ как самой стране, так и находящихся в изгнании. По его словам, во многих случаях прямая и быстрая помощь играет решающую роль.