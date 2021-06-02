Последнее обновление: 02.06.2021 20:43

Экс-президент Литвы назвал «абсурдом» обвинения Беларуси о геноциде

Экс-президент Литвы Валдас Адамкус в среду назвал абсурдом подозрения белорусской правоохраны относительно его причастности к геноциду белорусов.

"Это абсурд", — так Адамкус отреагировал на присланную Генеральной прокуратурой Беларуси просьбу о правовой помощи к литовским прокурорам опросить его как свидетеля в рамках расследования дела о "геноциде жителей Беларуси" во время Второй мировой войны, передает Delfi.

Старший прокурор управления Генпрокуратура Беларуси Эдуард Скурат в среду заявил, что располагает информацией, что Адамкус был порученцем Антанаса Импулявичюса, командовавшего подчинявшимся СС батальоном вспомогательной полиции, который во время войны проводил карательные операции на территории Беларуси.

"Я даже не знаю, что такие организации вообще существовали, понятия не имею, что они делали и кто эти люди. Впервые слышу", — сказал Адамкус.

Он назвал действия белорусской правоохраны "глупой попыткой отвлечь внимание от борьбы белорусов за свободу".

"Думаю, что это никак не желание что-то выяснить, а просто формальная провокация, чтобы вовлечь побольше людей в их внутренние проблемы", — сказал экс-президент.

Адамкусу 94 года. Он занимал пост президента Литвы в 1998–2003 и 2004–2009 годах.

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