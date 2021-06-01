В Беларуси продолжаются задержания журналистов

В Беларуси продолжаются репрессии в отношении журналистов независимых медиа, сообщают Белорусская ассоциация журналистов и правозащитный центр «Весна».

В частности БАЖ сообщает, что сегодня, 1 июня была задержана редактор спецпроектов регионального издания Hrodna life Ирина Новик.

"Задержана редактор спецпроектов Hrodna life Ирина Новик. Её вызвали к участковому, Ирина пришла в отделение милиции, где её и задержали. Сотрудники милиции поехали к ней домой, чтобы провести обыск", - говорится в сообщении.

В понедельник силовики допросили главного редактора Hrodna life Алексея Шоту в связи с обвинениями в распространении экстремистских материалов.

В свою очередь, ПЦ «Весна» сообщил о задержании журналиста Tribuna.com Дмитрия Руто за бело-красно-белый шарфик в автомобиле.

"Задержали журналиста Tribuna.com Дмитрия Руто. Его обвиняют в незаконном пикетировании - за бело-красно-белый шарфик в авто", - говорится в сообщении «Весны».