Последнее обновление: 28.05.2021 16:00

Лукашенко: Много людей из ЕС пытаются пробраться в Беларусь ради вакцины "Спутник V"

Лукашенко утверждает, что договорился с Путиным о помощи гражданам стран Запада и Украины в вакцинации от коронавируса, которые всячески пытаются пробраться в Беларусь ради вакцины "Спутник V".

"Хоть их правительства ведут себя неприлично в отношении Беларуси, но вы видите, какой спрос на "Спутник V" в западных государствах, и к нам очень много людей всячески пытаются пробраться", - заявил сегодня Лукашенко на заседании глав правительств СНГ в Минске.

"Люди просят: помогите! Мы договорились с Президентом России о том, что Беларусь откроет несколько переходов на границе, обустроит там соответствующие палатки, если нужно. У нас хватает на границе этих пунктов, чтобы принять желающих людей с территории Польши, Литвы и других государств. И особенно Украины. Там же наши люди живут, на одном языке разговариваем. И оказать им помощь в вакцинировании. Мы сейчас прорабатываем этот вопрос, учитывая, что у нас нет "бешенства" в отношении самой пандемии и вакцинации населения", - пояснил суть помощи Лукашенко.

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