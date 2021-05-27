Швейцария не предупреждала Беларусь о бомбе в самолете Ryanair

Правительство Швейцарии в среду, 26 мая, опровергло заявление Александра Лукашенко, о том, что власти конфедерации предупредили Беларусь о бомбе, заложенной на борту самолета компании Ryanair, послужившее формальной причиной принуждения лайнера к посадке в Минске.

"Власти Швейцарии ничего не знают об угрозе минирования самолета, выполнявшего рейс Афины-Вильнюс. Поэтому руководством Швейцарии не было сделано никаких заявлений властям Беларуси по этому вопросу", - отмечается в комментарии официального представителя главы Федерального департамента иностранных дел Игнацио Кассиса, передает DW.

Ранее в тот же день, Лукашенко заявил, что информация о бомбе была отправлена из Швейцарии и поступила одновременно в аэропорты Афин, Вильнюса и Минска.