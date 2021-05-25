МИД РФ: Граждане РФ не покидали борт Ryanair, кроме девушки Протасевича

МИД РФ опроверг информацию о том, что с борта самолета авиакомпании Ryanair в Минске сошли по разным данным трое или четверо граждан России.

"Выяснила. Кроме россиянки Сапеги, в Минске никто из российских граждан не выходил. Вышли граждане Беларуси и Греции", - сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Криминальная полиция Литвы, а позже премьер этой страны подтвердили, что 5 человек сошли с борта захваченного властями Беларуси самолета Ryanair. Двое из них – арестованные Роман Протасевич и его спутница, гражданка РФ, София Сапега.

Вчера, агентство BNS сообщило, что еще двое сошедших самолета являются гражданами Беларуси, не исключив, что эти двое являются агентами КГБ

Белорусские власти в минувший понедельник попытались убедить общественность в том, что на борту прилетевшего в Минск самолета Ryanair было вовсе 123 пассажира.