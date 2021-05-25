Последнее обновление: 25.05.2021 08:11

Байден назвал возмутительной принудительную посадку рейса Rynair в Минске

Президент США Джо Байден поддержал решение Евросоюза ввести санкции в отношении Беларуси в связи с принуждением к посадке в Минске лайнера авиакомпании Ryanair и последующим задержанием оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

В заявлении, сделанном главой Белого дома в этой связи в понедельник, 24 мая, Байден пообещал, что его администрация также разработает варианты привлечения виновных к ответственности. Это будет сделано в тесном сотрудничестве с Евросоюзом, партнерами США и международными организациями, сказано в документе.

«Я приветствую сообщения, что ЕС призвал к целенаправленным экономическим санкциям и прочим мерам, и попросил свою команду разработать варианты по привлечению причастных к ответу в тесном сотрудничестве с ЕС, прочими союзниками и партнерами, а также международными организациями», — заявил Байден.

"Этот возмутительный инцидент и видеозапись, которую господин Протасевич, судя по всему, был вынужден сделать под давлением, являются постыдными нападениями как на самого политического диссидента, так и на свободу прессы", - подчеркнул Байден. По его словам, случай с принуждением лайнера отклониться от курса являлся прямым нарушением международных норм.

Вечером 24 мая Брюссель объявил о введении санкций в отношении Беларуси, подразумевающих, кроме прочего, запрет на пользование европейскими аэропортами для белорусских авиакомпаний. Кроме этого, Совет ЕС призвал авиакомпании из Евросоюза не заходить в воздушное пространство Беларуси.

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