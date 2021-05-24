Политики из восьми стран потребовали запретить полеты над Беларусью

Председатели комитетов по иностранным делам в законодательных органах восьми стран потребовали запретить полеты над Белоруссией после инцидента с самолетом Ryanair, в результате которого был задержан сооснователь и экс-главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

Заявление опубликовано пресс-службой председателя комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберта Менендеса.

Документ подписали политики из США, Великобритании, Германии, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши и Чехии.

Председатели комитетов по иностранным делам призвали Международную организацию гражданской авиации (ICAO) немедленно провести расследование по поводу вынужденной посадки самолета в Минске.

«До проведения расследования мы призываем отстранить Беларусь от организации и ввести запрет на все полеты над Беларусью, включая полеты в страну и из нее», — говорится в заявлении.

Также политики призвали страны-члены НАТО и ЕС ввести санкции против властей Беларуси. В частности, речь идет о том, чтобы лишить Минск возможности использовать Интерпол и другие международные организации «для дальнейших атак на демократию в Европе».

Помимо этого, законодатели потребовали освободить Протасевича и других политических заключенных.