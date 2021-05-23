МИД Греции назвал посадку самолета Ryanair в Минске "актом государственного авиапиратства"

Греция считает инцидент с самолетом компании Ryanair, который выполнял рейс из Афин в Вильнюс, но совершил вынужденную посадку в Минске, "актом государственного авиапиратства".

"Греция решительно осуждает акт государственного авиапиратства, который произошел сегодня и привел к вынужденной посадке в Минске рейса Ryanair FR 4978, который выполнял полет по маршруту Афины - Вильнюс. На борту самолета находился в общей сложности 171 пассажир, 11 из которых - граждане Греции. Этот акт, поставивший под угрозу жизни всех пассажиров, недопустим. Мы призываем к немедленному освобождению самолета и всех пассажиров, чтобы они достигли конечного пункта назначения", - говорится в заявлении МИД Греции.

В МИД Греции также осудили задержание белорусского активиста Романа Протасевича, который находился на борту этого самолета.

"Протасевич был в составе делегации лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, которая недавно участвовала в Дельфийском форуме. Для Греции защита основных ценностей, таких как демократия, верховенство закона и права человека, является вопросом принципа. Мы считаем, что подобные практики, относящиеся к другим временам и не подходящие ни для одного цивилизованного государства, не должны оставаться без ответа", - подчеркивается в заявлении, которое цитирует ТАСС.

В дипведомстве также подчеркнули, что "греческая сторона находится в тесной координации с другими странами - членами ЕС и ожидает, что этот вопрос будет тщательно рассмотрен на предстоящем Европейском совете".

В свою очередь, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал шокирующим действием вынужденную посадку в Минске самолета ради задержания оппозиционного журналиста.

"Вынужденная посадка пассажирского самолета с целью задержания журналиста - это беспрецедентное, шокирующие действие. Мы требуем немедленного освобождения всех пассажиров. На завтрашнем заседании Европейский совет должен отреагировать на необходимость усиления давления на Беларусь. Уже достаточно", - написал глава правительства в своем Twitter.

Глава МИД Греции также сообщил, что власти страны находятся в постоянном контакте с Евросоюзом по поводу самолета Ryanair.

"МИД находится в постоянном контакте с компетентными службами и европейскими партнерами по поводу самолета, выполнявшего рейс Афины - Вильнюс и совершившего вынужденную посадку в Минске. Наша главная забота - безопасность всех пассажиров", - указали в греческом дипведомстве.

Как отмечается, "глава МИД Греции Никос Дендиас провел телефонный разговор с министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом, который проинформировал его об условиях, при которых самолет Ryanair был принужден приземлиться в Минске, а также об усилиях литовской стороны по транспортировке пассажиров в Вильнюс".

«Дендиас и Ландсбергис подчеркнули необходимость немедленного освобождения всех пассажиров и согласились продолжать координировать свои усилия, в том числе на уровне ЕС", - написал МИД Греции у себя в Twitter.