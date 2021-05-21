По "делу TUT.BY" на данный момент задержаны 15 человек, сообщил соучредитель портала Кирилл Волошин на пресс-конференции в пятницу.

"На данный момент задержанными считаются 15 человек. Среди этих 15 человек не все являются сотрудниками TUT.BY", - пояснил Волошин, которого цитирует Интерфакс-Запад.

Он уточнил, что от TUT.BY там, в том числе, находится генеральный директор компании Людмила Чекина, главный бухгалтер, главный редактор Марина Золотова, заместитель главного редактора Ольга Лойко, журналист Елена Толкачева.

"Находятся там по мало понятным нам причинам программисты. Находятся люди, не связанные с TUT.BY. Как, например, директор аффилированной с нами компании Hoster.by", - сообщил сооснователь портала.

Он также напомнил, что под домашним арестом находится Юлия Чернявская вдова основателя портала Юрия Зиссера.

По словам Волошина, такое отношение к TUT.BY "является актом убийства ненавистного власти медиа, которое всегда честно, открыто и максимально быстро публиковал информацию о происходящем в стране".

Соучредитель портала сообщил, что редакция TUT.BY продолжает свою работу в социальных сетях.

"На данный момент нам не удаётся, не имеем мы возможности восстановить портал в виде зеркала, под другим адресом. Исчезновение доступа к нашим серверам похоже на рейдерский захват", — сказал Волошин.

Он предполагает, что сервера, на которых располагался портал, попросту изъяты.

"Даже если министерство информации вынесло решение о блокировке TUT.BY на территории Беларуси, иностранные пользователи должны иметь возможность заходить на сайт, как и сотрудники компании, владельцы компании. Но этого не происходит", - отметил соучредитель.

Говоря о дальнейших шагах, Волошин отметил, что планируется "чинить мобильные приложения на всех платформах, поскольку они не публикуют обновленный контент".

"Будем каким-то образом восстанавливать TUT.BY на другом домене и обращаться в Министерство информации за официальным постановлением с перечнем новостей, которые они считают нарушающими законодательство", - сказал он и уточнил, что возможно, эти статьи придется удалить, чтобы запустить работу TUT.BY, как ранее поступили другие издания.

Волошин также не исключил переезд части команды за границу.