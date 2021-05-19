В ООН назначили трех экспертов для установления фактов нарушений прав человека в Беларуси

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет объявила 19 мая о назначении трех экспертов высокого уровня в миссию по установлению фактов нарушений прав человека в Беларуси.

Эксперты будут помогать верховному комиссару в проведении всестороннего расследования таких нарушений, сообщает пресс-служба Управления верховного комиссара ООН по правам человека, передает БелаПАН.

Экспертами назначены Каринна Москаленко (Россия, будет выполнять функции председателя), Сьюзен Базилли (Канада) и Марко Миланович (Сербия).

«В прошлом году давняя и хроническая картина систематических нарушений в Беларуси резко обострилась, усилившись в контексте президентских выборов и в последующий период, когда основные свободы постоянно нарушались, — сказала Бачелет. — Работа миссии по установлению фактов будет играть важную роль в привлечении к ответственности за нарушения, которые привели к кризису».

Миссия по установлению фактов нарушений прав человека в УВКПЧ создана в соответствии с резолюцией «Ситуация с правами человека в Беларуси в преддверии президентских выборов 2020 года и после них», которую Совет ООН по правам человека одобрил 24 марта.

В резолюции содержится просьба к верховному комиссару ООН по правам человека «всесторонне изучить все сообщения о нарушениях прав человека, совершенных в Беларуси с 1 мая 2020 года, включая возможные гендерные аспекты таких нарушений, установить факты и обстоятельства, связанные с предполагаемыми нарушениями, а также собирать, сводить воедино, сохранять и анализировать информацию и свидетельства с целью содействия привлечению виновных к правосудию и обеспечению справедливости для жертв и, по возможности, выявлению тех, кто несет за это ответственность».

В резолюции также содержится просьба к верховному комиссару представить промежуточную устную обновленную информацию Совету по правам человека на его 48-й сессии в сентябре 2021 года и исчерпывающий письменный отчет на 49-й сессии в марте 2022 года.