Последнее обновление: 18.05.2021 17:06

Мининформ Беларуси ограничил доступ к tut.by

Министерство информации Беларуси приняло решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу tut.by и его копиям.

Решение принято на основании уведомления Генпрокуратуры РБ о том, что установлены многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе tut.by. В данных материалах содержится информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL.

"В соответствии со ст.38 закона о СМИ в средствах массовой информации на интернет-ресурсах запрещено распространение информации от имени организаций, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию", - говорится в сообщении ведомства.

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