В Британии консерваторы выиграли на выборах у лейбористов в одном из округов впервые за 47 лет

Консервативная партия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона выиграла на довыборах в городе Хартлпул, который с 1970-х в парламенте неизменно представляли лейбористы.

Кандидат от консерваторов Джилл Мортимер выиграла место в Палате общин в Хартлпуле на северо-востоке Англии с подавляющим большинством, победив кандидата от оппозиционной Лейбористской партии Пола Уильямса, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Более половины от общего числа поданных голосов были за Мортимер. Она назвала это "поистине историческим" результатом.

Избирательный округ Хартлпул был сформирован в 1974 году и до четверга там неизменно побеждали кандидаты от лейбористов.

В Британии пристально следили за довыборами в Хартлпуле, так как они отражают расстановку политических сил в целом по стране.

Поддержка Джонсона растет, несмотря на несколько непростых месяцев для премьер-министра, при этом успешная кампания по вакцинации в Великобритании оказалась ключевым фактором.

В четверг также прошли выборы представителей в парламенты Шотландии и Уэльса, а также мэров и местные советы в Англии. Результаты ожидаются в пятницу вечером.

Из-за пандемии коронавируса выборы в 2020 году были отложены.