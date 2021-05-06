Тихановская примет участие в слушаниях Комиссии по правам человека Тома Лантоса

Светлана Тихановская примет участие в исторических слушаниях Комиссии по правам человека Тома Лантоса Конгресса США.

Проведут слушания американские конгрессмены, активно поддерживающие демократическое движение беларусов: Кристофер Смит, автор «Акта о демократии в Беларуси», и Джеймс Макговерн.

"Светлана Тихановская расскажет о нарушениях прав человека и репрессиях, формах мирного протеста беларусов, о важности внутреннего и внешнего давления на режим. Также Тихановская поднимет вопрос поддержки переговоров в Беларуси при медиации ОБСЕ, после которых должны состоять новые президентские выборы в этом году", - сообщает ее пресс-служба.

Такие слушания – лучший способ для Конгресса США подчеркнуть важность какого-либо вопроса.

"Американские политики, локальные и международные СМИ уделяют пристальное внимание слушаниям в Конгрессе, поэтому выступление Светланы Тихановской – хороший способ еще раз напомнить США и всему миру о массовых и системных нарушениях прав человека режимом в Беларуси", - отмечает пресс-служба.

Комиссия Тома Лантоса Конгресса США занимается вопросами нарушения прав человека во всем мире.