Последнее обновление: 03.05.2021 16:22

Парламент Армении не избрал Пашиняна премьером

Парламент Армении не избрал исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна на пост главы правительства.

Как сообщают армянские СМИ, за его назначение проголосовал один человек, против — три, еще 75 парламентариев воздержались.

Правящая фракция «Мой шаг» не стала голосовать, оппозиционная фракция «Процветающая Армения» в заседании не участвовала, оппозиция фракция «Просвещенная Армения» проголосовала против.

Процесс голосования инициирован с целью роспуска парламента и проведения досрочных парламентских выборов

25 апреля Пашинян объявил, что уходит в отставку, но до выборов продолжит исполнять обязанности премьера.



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