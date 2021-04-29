Последнее обновление: 29.04.2021 19:40

Тихановская выступила в Комитете по международным отношениям парламента Италии

Светлана Тихановская выступила в Комитете по международным отношениям парламента Италии. Об этом сообщает ее пресс-служба.

В заседании приняли участие более 30 парламентариев.

"Тихановская рассказала о беззаконии, ситуации с политическими заключенными и о нечеловеческих условиях содержания в тюрьмах, признании экстремистами и террористами политических и гражданских активистов, журналистов, блогеров", - отмечается в сообщении.

На слушании говорили о практической и политической помощи Италии белорусам. Обсуждалась помощь в проведении переговоров с режимом: как их организовать и есть ли что-то, указывающее на готовность режима к переговорам. Тихановская отметила, что решение Лукашенко ввести указ, согласно которому Совет безопасности станет его преемником, – это результат внутреннего и внешнего давления. Поэтому важно продолжать давить на режим.

Председатель Комитета Пьеро Фассино заявил: «Очень многие беларусы помогли Италии в сопротивлении против фашизма во время Второй мировой войны. Италия чувствует, что нужно делать больше с точки зрения солидарности».

Политики отметили инициативу онлайн-голосования в поддержку переговоров и подчеркнули, что число в почти 800 тыс. голосов беларусов очень впечатляет и демонстрирует волю людей к проведению переговоров о новых выборах.

Также парламентарии отметили, что обвинение Тихановской и других белорусских политиков в терроризме недопустимо и является отражением отношения Лукашенко к политической деятельности в Беларуси. Некоторые депутаты напрямую называли Светлану Тихановскую президентом Беларуси.



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