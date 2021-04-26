США и НАТО начали вывод войск из Афганистана

Соединенные Штаты Америки начали вывод своих войск из Афганистана. Об этом на пресс-конференции в Кабуле заявил командующий войсками США и НАТО в Афганистане Скотт Миллер.

Как сообщает "Гордон" со ссылкой на афганское издание Knaama Press, Миллер отметил, что некоторые американские базы уже приступили к эвакуации. В дальнейшем все они будут переданы афганским силам.

В ближайшие две недели Соединенные Штаты намерены передать три военные базы и один аэропорт афганским национальным силам обороны и безопасности. Речь идет об аэропорте Кандагара, лагерях Шорабак и Кэмп-Эггерс, а также о полицейском участке в провинции Майдана Вардак.

Телеканалы NBC News и CNN сообщали, что президент США Джо Байден рассматривал вариант продления пребывания военнослужащих в Афганистане на полгода. Источник CNN рассказал, что США хотят заставить "Талибан" согласиться на это.

Сам Джо Байден о выводе войск из Афганистана сообщил 14 апреля. По его словам, после убийства в 2011 году главаря террористической организации "Аль-Каида" Усамы бен Ладена военное присутствие США в Афганистане "становится все более неясным". По данным Reuters, американские войска планируется вывести до 11 сентября.

По данным Пентагона, сейчас в Афганистане находится около 2,5 тыс. американских военнослужащих. В 2001-м их было 98 тыс.