Последнее обновление: 23.04.2021 17:35

«Покушение на Лукашенко» было спецоперацией КГБ

«Покушение на Лукашенко» на самом деле было спецоперацией КГБ.

BYPOL получил информацию, в определенной степени проливающую свет на детали проведенной КГБ Беларуси провокации в отношении Федуты, Зенковича и Костусева, задержанных по подозрению в заговоре с целью захвата государственной власти.

Инициатива называет военных, которым КГБ якобы отводит роль «готовых встать на сторону народа и нейтрализовать диктатора». Это начальник управления транспорта и безопасности Минобороны генерал-майор Юрий Шаплавский и начальник управления территориальной обороны, заместитель начальника Генштаба ВС полковник Андрей Матиевич.

Согласно легенде, они «выступили в роли военачальников, готовых якобы встать на сторону народа и нейтрализовать диктатора. Примечательно, что эта легенда о приманке была «запущена» КГБ осенью 2020 года и «пришла» в том числе и в BYPOL».

Утверждается, что контрразведка располагала компроматом по обоим фигурантам. За участие в провокации им обещали преференции.



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