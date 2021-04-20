Последнее обновление: 20.04.2021 16:19

США вновь призвали власти Беларуси освободить всех политзаключенных

Соединенные Штаты призвали белорусский режим освободить всех политических заключенных и начать переговоры о проведении новых выборов. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"С Беларусью не может быть дел как обычно, учитывая явное игнорирование режимом прав человека. Мы призываем власти Беларуси немедленно и безусловно освободить всех политических заключенных и вступить в содержательный диалог по выборам", - написал Блинкен в твиттере.

Лукашенко 18 апреля заявил о задержании группы, готовившей покушение на него и его детей, и обвинил в этом спецслужбы США и администрацию Джо Байдена.



blog comments powered by Disqus
<Март 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
22232425262728
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Апрель 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование