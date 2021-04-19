Последнее обновление: 19.04.2021 14:01

Американцам советуют носить маски даже после прививки

Главный инфекционист США Энтони Фаучи призвал вакцинированных американцев продолжать носить маски, поскольку они все еще могут заражать коронавирусом других. Об этом Фаучи сказал в интервью телеканалу NBC.

Главный инфекционист пояснил, что прививки кардинально снижают риск передачи инфекции, однако не устраняют его полностью: «Вы можете заразиться и не чувствовать абсолютно никаких симптомов, то есть не знать, что вы инфицированы, - а потом случайно заразить других людей».

По словам Фаучи, маски следует носить, «пока вакцину не получат больше американцев или уровень подтвержденных заражений существенно снизится».

Центры по контролю и профилактике заболеваний США также рекомендуют вакцинированным лицам продолжали носить маски в общественных местах.

Первую дозу вакцины от коронавируса уже получили более 50% взрослого населения Соединенных Штатов.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Март 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
22232425262728
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Апрель 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование