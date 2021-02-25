Минфин США: страны G20 должны оказывать помощь бедным странам в получении вакцины

Группа двадцати (G20) должна усилить поддержку бедных стран в вопросе скорейшего получения ими вакцины от коронавируса.

Об этом говорится в распространенном в четверг письме министра финансов США Джанет Йеллен к членам международного сообщества, передает ТАСС.

Она указала на важность «глобальной кампании по иммунизации», добавив, что «без доступа к вакцинам страны с низким уровнем дохода» продолжат сталкиваться с большим числом умерших от вызываемого коронавирусом заболевания, а также со значительными последствиями экономического кризиса.

Руководитель Минфина выступила в поддержку международного механизма COVAX в рамках ВОЗ, который призван содействовать получению вакцин от коронавируса менее благополучными государствами, в нем участвуют 190 стран и экономик.

«Я призываю страны G20 усилить свою поддержку с целью удовлетворить сохраняющиеся острые потребности этих инициатив. Скорейшая и по-настоящему глобальная программа вакцинации - это наибольший стимул, который мы можем дать мировой экономике», - подчеркнула Йеллен.

Кроме того, продолжила министр, «без дальнейших международных мер по поддержке стран с низкими доходами» остается опасность серьезных проблем в мировой экономике. В связи с этим она призвала G20 искать пути укрепления механизмов МВФ и Всемирного банка по предоставлению кредитной помощи бедным странам. Йеллен также уверена в необходимости продолжать стимулирование мировой экономики.