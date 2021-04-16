В Китае цифровой юань впервые был использован для покупки билета на самолет

Цифровой юань впервые был использован в Китае для покупки билета на самолет.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на информационный ресурс «Пэнпай», соответствующую форму платежей начала принимать в Шанхае авиакомпания Spring Airlines ("Спринг эйрлайнс").

Первый билет, оплаченный цифровым юанем, на сумму 560 юаней (около 86 долларов) был приобретен на рейс по маршруту Шанхай-Шэньчжэнь, что положило начало использованию китайской криптовалюты в сфере гражданской авиации.

Приобрести билет на самолет с использованием цифрового юаня можно через официальное мобильное приложение авиакомпании Spring Airlines. При его покупке в разделе «Варианты оплаты» теперь доступна опция платежа с помощью цифрового юаня.

Китай является одним из мировых лидеров в разработке собственной цифровой валюты, которая может быть доступна для использования даже без сотового сигнала и выхода в Интернет. В августе прошлого года Народный банк Китая (Центробанк) сообщил о том, что КНР проводит внутреннее закрытое тестирование цифрового юаня в различных городах, однако точного графика его выпуска пока нет.

С конца 2019 года цифровой юань тестировался в городах Шэньчжэнь, Сучжоу, Чэнду, Пекин и новой экономической зоне Сюнъань недалеко от Пекина. В октябре 2020 года к ним были добавлены города Шанхай, Чанша, Сиань, Циндао, Далянь и провинция Хайнань.