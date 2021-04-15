БЖД начала продажу билетов на новый скоростной поезд Минск-Москва

Началась продажа билетов на новый скоростной поезд Минск-Москва. Об этом сообщил пресс-центр БЖД.

О запуске скоростного поезда «Ласточка» между двумя столицами уже сообщалось раньше. От Минска до Москвы поезд будет доезжать меньше чем за 7 часов. Первый рейс отправится 30 апреля.

Появившиеся сегодня в продаже билеты стоят: 49,38 рубля — базовый класс, 50,21 — экономкласс, 136,14 — бизнес-класс.

Купить билеты на «Ласточку» смогут только граждане Беларуси и России. Для поездки необходим отрицательный результат ПЦР-теста.