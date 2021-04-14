Последнее обновление: 14.04.2021 17:31

Задержаны очередные представители Союза поляков в Беларуси

Милиция провела осмотр квартиры гродненских журналистов, представителей Союза поляков в Беларуси Инессы Тодрик-Писальник и Анджея Писальника.

После осмотра их увезли из Гродно в Минск, сообщает «Белсат».

Статус журналистов неизвестен.

Вчера Анджея Писальника вызвали в прокуратуру Гродно из-за его комментариев польским радиостанциям по поводу ситуации с польским меньшинством в Беларуси. Прокуратура посчитала, что высказывания Писальника направлены на разжигание межнациональной розни и вынесла ему о официальное предупреждение.

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