Тихановская хочет провести новые слушания по Беларуси в Совбезе ООН

Светлана Тихановская попросила Норвегию и Эстонию организовать очередные слушания в Совбезе ООН по поводу эскалации насилия и мирного решения кризиса в Беларуси.

Свою просьбу к странам, которые в настоящий момент являются непостоянными членами Совбеза, Тихановская озвучила во время прошедшей сегодня онлайн встречи с послами северных стран - Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании, Исландии, Нидерландов, Эстонии, Латвии и Канады.

«Светлана Тихановская подчеркнула, что важно усиливать давление на режим, чтобы остановить насилие и принудить к переговорам, учитывая эскалацию репрессий», - сообщает пресс-служба Светланы.

Она также обсудила с послами возможность усиления точечных санкций против представителей режима, виновных в репрессиях, принятие 4-го пакета санкций ЕС, а также поддержку беларусских журналистов, правозащитников, студенческого и рабочего движения, малого бизнеса, попавшего под репрессии.

С белорусской стороны был озвучено предложение организовать встречи с участием беларусских и международных экспертов в рамках предварительных консультаций по подготовке к переговорам с международной медиацией.