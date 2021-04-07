Последнее обновление: 07.04.2021 18:44

Тихановская призвала Испанию поддержать санкции против «кошельков Лукашенко»

Светлана Тихановская призвала Испанию поддержать инициативу переговоров при международном посредничестве как мирное решение кризиса в Беларуси, отметив, что более 770 тыс. граждан страны проголосовали за инклюзивный диалог.

Свой призыв Тихановская озвучила на прошедшей в Вильнюсе встрече с главой МИД Испании Гонсалес Лайя

Она также обратилась к министру с призывом поддержать четвертый пакет санкций против «кошельков» Лукашенко и представителей режима, участвовавших в фальсификации выборов и репрессиях против народа.

На встрече обсуждалась возможность отмены виз ЕС для беларусов.

«Меня восхищает, что Испания занимает такую четкую принципиальную позицию по Беларуси и постоянно следит за ситуацией. Испания поддерживает беларусский народ и в ЕС, и в международных структурах. На встрече с министром мы говорили о том, как помочь беларусам сейчас и как помочь после перемен», – заявила Тихановская.



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