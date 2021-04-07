В Польше обвинили режим Беларуси в преследовании поляков

Белорусский режим преследует собственных граждан только потому, что они другой национальности. Об этом заявил глава канцелярии польского премьера Михал Дворчик, что

В программе Польского радио руководителя канцелярии премьер-министра спросили, не является ли помощь польского правительства для соотечественников в Беларуси слишком малой, учитывая усиление репрессий белорусской диктатуры.

"Мы пытаемся максимально помочь соотечественникам в этой непростой ситуации", - сказал Дворчик, добавив, что это является одним из приоритетов правительства.

"Поразительно, что диктатор из-за восточной границы мстит собственным гражданам, преследует собственных граждан только за то, что они другой национальности, в данном случае речь идет о польской национальности", - заявил он.

Ранее Евросоюз призвал власти Беларуси немедленно освободить президента Союза поляков Беларуси Анжелику Борис и других политзаключенных.

23 марта была арестована и приговорена к 15 дням заключения председатель Союза поляков Беларуси Анжелика Борис. 25 марта задержан журналист, член правления Союза поляков Беларуси Анджей Почобут.

В офисах Союза поляков в Беларуси по всей стране проведены обыски. Против руководства Союза поляков Беларуси были возбуждены новые уголовные обвинения, по которым их могут приговорить к нескольким годам лишения свободы.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий сравнил действия белорусских властей с захватом заложников и призвал прекратить преследовать поляков, проживающих в Беларуси.