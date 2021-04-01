Последнее обновление: 01.04.2021 12:18

Арестован раскрывший планы силовиков на День Воли офицер Генштаба

В Беларуси арестован раскрывший планы силовиков на День Воли офицер Генштаба. Об этом сообщил один из белорусских зомбоящиков.

Согласно информации, арестованный капитан Денис Урад «отправил копию документа в польский телеграмм».

Одновременно стало известно имя подполковника КГБ, передавшего информацию зарубежным оппозиционным кругам - это Алексей Хралович.

По данным зомбоящика, в отношении капитана возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене, ему грозит до 20 лет лишения свободы, он находится в СИЗО КГБ.



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