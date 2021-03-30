Белосток приостанавливает официальное сотрудничество с властями Гродно

Городской совет Белостока прекращает сотрудничество с властями Гродно. Об этом говорится в сообщении на сайте мэрии Белостока.

"Городской совет Белостока решительно выступает против жестокой кампании преследования польского меньшинства в Беларуси, начатой ​​белорусскими властями в последние дни. Эти репрессии были направлены против активистов Союза поляков Беларуси, единственной целью которых является культурная и просветительская деятельность, а также сохранение национальных традиций. Мы никогда не смиримся с тем, что наши соотечественники из Гродно, Бреста, Лиды или Волковыска будут подвергаться преследованиям только за то, что они поляки", - говорится в сообщении.

Городской совет Белостока также выражает глубокую солидарность с незаконно арестованными соотечественниками из Беларуси: Анджеликой Борис, Анджеем Почобутом, Ирэной Бернацкой, Марией Тишковской и Анной Панишевой.

"Мы также солидарны со всеми белорусскими гражданами, которые сегодня подвергаются преследованиям из-за борьбы за свободу и демократию в своей стране. Мы призываем к немедленному освобождению всех заключенных и прекращению репрессий", - отмечается в сообщении.

Поскольку действия белорусских властей противоречат обязательствам, закрепленным в договоре между Польшей и Беларусью от 1992 г. о добрососедстве и сотрудничестве, а также нормам международного права, Городской совет Белостока выступает за приостановление действия официального сотрудничества с властями Гродно.

Согласно заявлению, оно будет оставаться в силе до освобождения арестованных поляков и окончания репрессий против польских организаций и школ в Беларуси.