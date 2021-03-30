Последнее обновление: 30.03.2021 14:27

Лукашенко объяснил, почему в Беларуси авторитаризм

Лукашенко нашел оправдание авторитаризму в Беларуси, признав, что в стране «решение огромного пласта вопросов было замкнуто» на президенте.

"Это было сделано для того, чтобы навести порядок в работе с бюджетом, сберечь государственное имущество, недра, все то, что принадлежит, и я надеюсь, будет принадлежать белорусскому народу. Не допустить олигархии, обвальной приватизации и расслоения общества, выстроить ключевые институты власти", - заявил Лукашенко на совещании по вопросам перераспределения полномочий между органами государственной власти.

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