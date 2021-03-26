Последнее обновление: 26.03.2021 09:24

Наша Нива сообщила о временном взломе телеграм-канала

Минувшей ночью злоумышленники временно получили доступ к телеграмм-каналу «Наша Нива», взломав аккаунты трех сотрудников, в том числе заместителя главного редактора Дмитрия Панковца.

Об этом сообщило издание в своем телеграм-канале, контроль над которым удалось вернуть, попытки взлома происходят вторую ночь подряд - примерно в 3 часа ночи сотрудники НН получают сообщения о попытке взлома.

Злоумышленники успели изменить название канала на непристойное, удалить все новости за 25 марта и около 1300 подписчиков, прежде чем администратор канала не восстановил контроль.

Издание также предупреждает, что злоумышленники могли получить доступ к корреспонденции Дмитрия Панковца.

В сообщении также отмечается, что были предприняты попытки взломать аккаунты не только штатных сотрудников издания, но внештатных, контакты которых Следственный комитет настойчиво пытался получить несколько месяцев назад.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Февраль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
1234567
Март 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
22232425262728
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование