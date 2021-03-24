Представитель Тихановской обратился к сотрудникам силовых структур

Глава Кабинета Тихановской Валерий Ковалевский накануне Дня воли обратился к сотрудникам силовых структур:

«Везде, кроме внутренних войск, отменена доплата за краповые береты. «Стройка» постоянно откладывается, а все обещания «прикрыть» вас трещат по швам, ведь из МВД вся внутренняя документация выливается как из дырявого ведра. Вы правда уверены, что эти люди могут вас защитить? Вы думаете, они хотят вас защитить?

Я знаю, что многие ваши коллеги уже готовы взять на себя ответственность за свой личный состав и развернуть людей. Это пугает генералитет, почти целиком замазанный в крови. Они тоже понимают, что близок день, когда «Алмаз», СОБР, Департамент Охраны, ГУБОПиК, «Альфа», ОМОН, ССО, 3214 и другие — откажутся выполнять преступный приказ и выйдут из подчинения преступника. Это будет последний день всякого трусливого генерала.

Вы можете бояться решиться на большой шаг. Начните с малого: не применяйте насилие к людям, не трогайте их, ведите себя мягче. Ваши старания в разгоне никто не оценит, а те, кто поблагодарят за это, позже будут утверждать, что таких приказов не давали.

В новой Беларуси вы хотите сохранения социальных гарантий, данных вам этим государством — и мы со своей стороны готовы их дать. Но на что готовы вы?»