Последнее обновление: 24.03.2021 17:58

Представитель Тихановской обратился к сотрудникам силовых структур

Глава Кабинета Тихановской Валерий Ковалевский накануне Дня воли обратился к сотрудникам силовых структур:

«Везде, кроме внутренних войск, отменена доплата за краповые береты. «Стройка» постоянно откладывается, а все обещания «прикрыть» вас трещат по швам, ведь из МВД вся внутренняя документация выливается как из дырявого ведра. Вы правда уверены, что эти люди могут вас защитить? Вы думаете, они хотят вас защитить?

Я знаю, что многие ваши коллеги уже готовы взять на себя ответственность за свой личный состав и развернуть людей. Это пугает генералитет, почти целиком замазанный в крови. Они тоже понимают, что близок день, когда «Алмаз», СОБР, Департамент Охраны, ГУБОПиК, «Альфа», ОМОН, ССО, 3214 и другие — откажутся выполнять преступный приказ и выйдут из подчинения преступника. Это будет последний день всякого трусливого генерала.

Вы можете бояться решиться на большой шаг. Начните с малого: не применяйте насилие к людям, не трогайте их, ведите себя мягче. Ваши старания в разгоне никто не оценит, а те, кто поблагодарят за это, позже будут утверждать, что таких приказов не давали.

В новой Беларуси вы хотите сохранения социальных гарантий, данных вам этим государством — и мы со своей стороны готовы их дать. Но на что готовы вы?»

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Февраль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
1234567
Март 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
22232425262728
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование