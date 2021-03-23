Латушко призывает беларусов возобновить дворовые протесты, ГУВД - сидеть дома

Член президиума Координационного совета Павел Латушко призвал беларусов присоединиться к акции «Вольный двор» по возвращению контроля над дворами накануне 25 марта.

«Всю зиму активные беларуские дворы хранили пульс нашей воли. И теперь наша протестная весна наступает с новой силой – благодаря Героям, которые живут вокруг нас. Используем весь опыт, идеи и все накопленные за зиму силы. Покажем, что наши дворы принадлежат нам», - такое заявление Латушко опубликовано в его телеграм-канале.

«А 25 марта, украсив каждый двор к празднику, мы вернемся на центральные улицы городов. Пока не на марш и не на митинг, не выходя на проезжую часть, но мы будем на наших улицах», - призывает Латушко.

«Беларусы всегда умели находить оригинальные и действенные возможности для решения проблем и отстаивания своих ценностей. Та активность и непокорность нелегитимному режиму, которую мы показали этой зимой, только подтверждает это», - подчеркивает он.

Тем временем ГУВД Мингорисполкома призывает жителей столицы Беларуси к противоположным действиям: воздержаться от участия в несанкционированных акциях 25 марта.

"При изучении информационных ресурсов ГУВД получает информацию об имеющихся в различных Telegram-каналах призывах к участию 25 марта в несанкционированных акциях на территории нашей столицы», - заявил начальник ГУВД Мингорисполкома Михаил Гриб.

«Основная цель провокаторов - дестабилизация обстановки в городе, инициирование столкновений участников акций с сотрудниками милиции", - добавил он.

По словам начальника милиции, силовики «предпримут все необходимые меры для поддержания порядка».