Последнее обновление: 23.03.2021 11:27

Штаб Тихановской разработал порядок выдвижения кандидатов на новых выборах

Штаб Светланы Тихановской опубликовал проект постановления о том, как можно организовать выдвижение кандидатов на новых выборах президента Беларуси.

Согласно сообщению в телеграм-канале штаба Тихановской, основные изменения в существующую процедуру предполагают облегчение процесса сбора подписей и подачи подписных листов в комиссии.

Кроме того, предполагается изменение подхода к проверке подписей, устанавливая целью поиск достаточного для регистрации кандидата количества достоверных подписей. При этом вводится презумпция достоверности подписи, что позволит трактовать сомнительные случаи в пользу потенциального кандидата и его избирателей.

Проект постановления опубликован на сайте Тихановской и вынесен на общественное обсуждение.

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