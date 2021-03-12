Генпрокуратура опротестовала "мягкий" приговор Екатерине Борисевич по «ноль промиле»

Прокуратура города Минска посчитала мягким приговор журналисту tut.by Екатерины Борисевич в рамках дела «ноль промиле» о якобы разглашения сведений о содержании алкоголя в крови убитого Романа Бондаренко.

«Прокуратура города Минска опротестовала в апелляционном порядке приговор суда Московского района г.Минска о подстрекательстве к разглашению врачебной тайны в отношении редактора отдела ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» Екатерины Борисевич ввиду мягкости назначенного наказания», - сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РБ.

Екатерина Борисевич 2 марта была приговорена к шести месяцам лишения свободы в колонии и штрафу в 100 базовых величин, врач-анестезиолог-реаниматолог больницы скорой медицинской помощи Минска Артём Сорокин - к двум годам лишения свободы с отсрочкой на год и штрафу в 50 базовых величин.