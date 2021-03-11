Последнее обновление: 11.03.2021 14:08

Глава КС: В ближайшее время появится комиссия для подготовки поправок в Конституцию

В ближайшее время будет создана комиссия для подготовки поправок в Конституцию, сообщил председатель Конституционного суда Петр Миклашевич.

"В ближайшее время она будет образована. Это прерогатива главы государства. А дальше уже конституционная комиссия будет осуществлять свою деятельность публично, и граждане будут иметь возможность также вносить свои предложения", - отметил Миклашевич, которого цитирует БелТА.

Он сказал, что значимые предложения граждан будут рассматриваться этой комиссией. "И будет решаться вопрос о возможном включении тех или иных предложений в обновленную Конституцию", - сказал он.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Февраль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
1234567
Март 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
22232425262728
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование