В Гродненской области появится совместный с Россией учебно-боевой центр

Беларусь и Россия договорились и создании трех учебно-боевых центров для совместной подготовки военнослужащих.

Такая договоренность была достигнута на переговорах глав оборонных ведомств двух стран Сергея Шойгу и Виктора Хренина.

Центры будут созданы в Нижегородской области, Калининградском районе и Гродненской области.

«Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества, в том числе в рамках реализации Программы стратегического партнёрства и интенсификации совместных мероприятий взаимодействия в военной сфере», - говорится в сообщении Минобороны РБ.

Также министры обсудили деятельность по совместной системе противовоздушной обороны России и Беларуси.