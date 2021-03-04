СК Беларуси до конца марта предъявит обвинения Тихановскому и членам КС

Следственный комитет Беларуси до конца марта предъявит обвинения Сергею Тихановскому и «его сообщникам», а также арестованным членам Координационного совета.

"Уголовное дело, возбужденное в отношении гражданина Тихановского и его сообщников, одно из наиболее объемных дел, которые сейчас находятся в производстве главного следственного управления Центрального аппарата СК. Нами сформирован объем обвинения Тихановскому и его сообщникам. Целый ряд эпизодов преступной деятельности соучастников уже выделены в отдельные производства, направлены в суды. В том числе имеем уже обвинительные приговоры", - сообщил глава Следственного комитета РБ Иван Носкевич, которого цитирует БелТА.

"Что касается самого Тихановского, полагаю, что в ближайшее время мы предъявим ему уже окончательное обвинение", - уточнил Носкевич, добавив, что уголовное дело до конца месяца будет передано прокурору для решения вопроса о передаче в суд.

Уголовное дело в отношении членов Координационного совета он назвал «объемным, серьезным, сложным в расследовании, в оценке следственных ситуаций».

"В ближайшее время ожидаем заключения одной из важнейших экспертиз по уголовному делу. С учетом ее результатов окончательно сформируем обвинение всем фигурантам", - заявил глава СК.

"Тем фигурантам, которые находятся под стражей, будет предъявлено обвинение, полагаю в пределах марта. После этого будет приниматься решение о завершении расследования этого уголовного дела", - сообщил Носкевич.