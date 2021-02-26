Последнее обновление: 26.02.2021 16:24

Эстония допускает вторжение России через Беларусь в Прибалтику и Украину

Беларусь из-за политического кризиса 2020 года, вызванного тотальной фальсификацией итогов президентских выборов и насилием в отношении мирным граждан, стала "военным округом России", что делает реальной угрозу нападения России через Беларусь на Украину и страны Балтии.

Об этом говорится в отчете Службы внешней разведки Эстонии о внешних угрозах стране в 2021 году, фрагменты которого публикует украинская служба Радио Свобода 26 февраля.

"Учитывая географическое расположение и территориальный охват, Беларусь является необходимой буферной зоной для России и выполняет свои задачи на западном стратегическом направлении. Во время кризиса или войны Россия может использовать Беларусь как плацдарм и разместить там свои войска, перекрывая доступ НАТО к Сувалкскому коридору, который обеспечивает движение в воздушном пространстве соседних стран и установление наземной связи с Калининградской областью России", – говорится в отчете.

При этом, эстонские разведчики не оставляют белорусскому протесту ни единого шанса на победу.

"Если Россия увидит, что протестующие близки к победе, мы не сможем исключить военное вмешательство России, поскольку Республика Беларусь чрезвычайно важна для России в стратегическом плане. Пока мы не видим, что Россия хочет как-то рекламировать свою деятельность. Сейчас народ Республики Беларусь никоим образом не настроен против России, и цель Кремля, конечно, состоит в поддержке этой ситуации. Однако, чем дольше Кремль поддерживает власть Лукашенко, тем больше понимания того, что Россия стоит за ним", – сказал руководитель департамента внешней разведки Эстонии Микк Марран.

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