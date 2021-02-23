Последнее обновление: 23.02.2021 17:12

Лукашенко не подготовился ко встрече с Путиным в Сочи

Лукашенко не подготовился ко встрече с Путиным в Сочи, надеясь, что общение, помимо развлечений, сведется к обсуждению только белорусских «хотелок».

Но, похоже, диапазон обсуждаемых вопросов оказался гораздо ширше, и Лукашенко попросту не смог что-либо сказать по сути вопросов, заданных Путиным. Или, мягко говоря, рассказывал байки, как это часто бывает, когда нечего сказать по сабжу, типа размножения интеграционных карт, которых за минувший год стало на 3-4 больше.

В итоге, сегодня пришлось звонить Путину и пересдавать заваленные вчера темы. То-то вчера Лукашенко уезжал от Путина недовольный – двойку схлопотал и получил д/з на дом.

"Главные темы, которые обсудили Александр Лукашенко и Владимир Путин: функционирование налоговой системы; вопросы кооперации в ВПК, усиление совместных оборонных систем; работа СМИ в современных условиях (информационное противоборство). Выравнивание условий жизни людей и субъектов хозяйствования в Союзном государстве - вот главная цель всей проделываемой большой работы", - говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко.

На сайте Кремля пока не появились оценки за сегодняшнюю пересдачу.

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