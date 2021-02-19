В Беларусь из Китая летят 100 тыс. вакцин сомнительной эффективности

В Беларусь из Китая вылетел самолет, который доставит в синеокую бесплатную партию вакцины от коронавируса китайского производства.

«В рамках договоренностей … Лукашенко и Председателя КНР Си Цзиньпина, достигнутых в ходе телефонного разговора 26 января 2021 года, китайская сторона на безвозмездной основе предоставила Беларуси 100 тыс. доз вакцины против коронавирусной инфекции нового типа производства корпорации Синофарм», - говорится в сообщении посольства.

Речь идет о вакцине, эффективность которой сами китайцы оценивают в 79,34% (к примеру, эффективность того же Спутника-V оценивается в более чем 90%). С учетом рекомендаций, что вакцинацию надо проводить в два этапа, сотни тысяч вакцин хватит на весьма ограниченное число граждан.

Так что эта поставка больше похожа на пиар-акцию, нежели реальную помощь.