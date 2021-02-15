Китай стал важнейшим торговым партнером ЕС

Китай в 2020 году вышел на первое место в списке важнейших торговых партнеров Европейского Союза, опередив Соединенные Штаты Америки.

Объем внешнеторгового товарооборота ЕС с КНР в минувшем году составил 586 млрд евро, сообщило в понедельник, 15 февраля, европейское статистическое ведомство Евростат в Люксембурге. Объем торговли с США за тот же период достиг 555 млрд. евро, передает DW.

Несмотря на проблемы, связанные с пандемией, показатели товарооборота ЕС и Китая в 2020 году вновь выросли. При этом объем европейского экспорта в Китай увеличился на 2,2 процента до 202,5 млрд евро, импорта из КНР - на 5,6 процента до 383,5 млрд евро, указывается далее. Между тем экспорт Евросоюза в США по итогам прошлого года сократился на 8,2 процента до 353 млрд евро, импорт американских товаров и услуг снизился на 13,2 процента до 202 млрд евро.

Как отмечает ведомство, китайская экономика значительно быстрее восстанавливается от последствий распространения коронавируса, чем американская. Кроме того, снижение объемов торговли с США связано со штрафными пошлинами на европейские товары, введенные прежним президентом США Дональдом Трампом, а также ответными мерами ЕС.

В общей сложности кризис, связанный с пандемией, оказал серьезное негативное влияние на торговый баланс ЕС. В сумме 27 стран ЕС в прошлом году экспортировали товары на 1,93 трлн евро - на 9,4 процента меньше, чем в 2019-м. Общий объем импорта снизился на 11,6 процента до 1,71 трлн евро.

После "Брекзита" существенно сократилась и торговля стран ЕС с Великобританией. Хотя Соединенное Королевство на протяжении 2020 года оставалось частью европейского внутреннего рынка, как экспорт, так и импорт ЕС из этой страны сократились более чем на 13 процентов. Вместе с тем Великобритания является третьим по объемам торговли партнером Евросоюза после Китая и США. За ней следуют Швейцария, Россия и Турция.

Объемы экспорта ЕС в Россию в 2020 году сократились на 10,0 процента - до 79 млрд евро, объемы европейского импорта из РФ упали на 34,3 процента - до 95,2 млрд евро.