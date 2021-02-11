Канопацкая признала победу Лукашенко на выборах

Экс-кандидат в президенты Анна Канопацкая в своем выступлении на ВНС признала победу режима Лукашенко на прошедших в августе 2020 года президентских выборах, объяснив свою позицию «из двух зол выбираем лучшее».

Канопацкая оказалась одним из редких оппозиционных политиков, которая не только отказалась от участия в ВНС, но и получила возможность выступить. В самом начале выступления трансляция была прервана, но Анна Канопацкая передала медиа текст своей речи.

Помимо признания победы Лукашенко, Канопацкая предложила создать комиссию, которая оценит нанесенный экономике Беларуси ущерб пророссийскими участниками прошедших выборов (Бабарико, Цепкало, Тихановская), в том числе и от введенных ЕС санкций.

Далее, Анна Канопацкая выступила в защиту БЧБ символики, призвала изменить меру пресечения всем арестованным во время акций протеста. Она также рекомендует отказаться от поправок в Конституцию до избрания нового состава парламента (нынешний состав парламента она считает нелегитимным).

«Уважаемые делегаты, участники и гости!

Благодарю за предоставленную возможность выступить и донести свою позицию.

Мы все видим: белорусское общество разделено на две части. Одна часть — это вы, сторонники действующей власти, вторая часть — это мы, ее политические оппоненты.

Сегодняшнее мероприятие можно смело назвать „слетом победителей“. Да, в этом электоральном цикле вы оказались сильней, сплочённей, организованней. Вас оказалось больше, вам было что терять, и вы победили.

Альтернативы не было: утрата нашей государственности и суверенитета в ходе гражданского противостояния, организованного внешними силами, либо признание вашей победы. Я и мои сторонники, безусловно, предпочтем второе.

Однако нельзя оставить без должного внимания и реагирования беспрецедентное вмешательство во внутренние дела нашей страны в период подготовки, проведения и завершения президентских выборов со стороны соседних государств. В первую очередь — юридических и физических лиц российской юрисдикции. Указанные действия привели не только к эскалации противостояния внутри белорусского общества, но и имели негативные экономические последствия, исчисляющиеся для нашей страны в миллиардах долларов.

В этой связи мое первое предложение ВНС: поручить правительству Республики Беларусь создать межведомственную комиссию по оценке и анализу ситуации, а также определению размера экономических потерь, понесенных нашей страной от указанных действий. Результаты ее работы, с требованием компенсаций, вынести на обсуждение с руководством Российской Федерации для урегулирования. При отказе от компенсаций рекомендовать президенту Республики Беларусь отозвать свою подпись под Союзным договором, а решение вопроса передать в судебные инстанции.

Второй вопрос, который я считаю необходимым поднять сегодня, неразрывно связан с первым.

Искусственно, под воздействием современных информационных технологий, в том числе и государственных структур наших восточных соседей, исторические национальные символы белорусов, поддерживаемые существенной частью нашего общества, шельмуются и дискредитируются. 2021 год объявлен в нашей стране годом народного единства. Считаю, что планируемое Генеральной прокуратурой признание указанных символов экстремистскими не будет этому способствовать. Прошу вас сделать шаги по реальному единению, а не размежеванию нашего общества и выразить свою позицию в рекомендательной форме.

Третий вопрос. Прошу ВНС рекомендовать органам, осуществляющим следствие и надзор, до принятия необходимого закона об амнистии изменить меру пресечения гражданам, находящимся сегодня под следствием за участие в событиях гражданского противостоянии лета—осени 2020 года, на не связанную с содержанием под стражей. Данная возможность предусмотрена действующим законодательством Республики Беларусь и будет иметь большую позитивную реакцию не только внутри нашей страны, но и за ее пределами.

Последний, четвертый, вопрос. Как профессиональный юрист, я хочу обратить внимание на существующую сегодня проблему легитимности и законности двух ветвей государственной власти в Республике Беларусь. При таких обстоятельствах неразумно и несвоевременно принимать изменения в основной закон нашей страны — Конституцию Республики Беларусь. Предлагаю отложить принятие этих изменений до избрания на новых выборах легитимного состава Палаты представителей восьмого созыва, в которой будет обеспечено широкое гражданское представительство.

В завершение хочу сказать: белорусский народ и наше общество всегда отличались разумностью, гуманностью и милосердием. Прошу ВНС проявить эти качества и сейчас».