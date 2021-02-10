Бабарико: Агрохунта ведет войну против своего народа

Находящийся уже 8 месяцев за решеткой Виктор Бабарико заявил, что происходящее в Беларуси нельзя назвать массовыми репрессиями, поскольку, по сути, это война агрохунты против своего народа.

«Происходящее в нашей стране нельзя назвать массовыми репрессиями. Фактически - это война властной верхушки, опирающейся на военно-силовой блок, а значит, хунты, против части своего народа. И даже не важно, какой по количеству эта часть является - большинством или нет. Самое страшное, что она касается всех слоев населения», - заявил Виктор Бабарико в интервью DW.

Он допускает, что такие действия режима могут привести к гражданской войне.

«Эту войну могут превратить в гражданскую два момента. Во-первых, спешное подведение под свои действия законодательной базы через ужесточение наказания за простейшее выражение мнения. А во-вторых, вовлечение в борьбу простого гражданского народа (чиновников, госслужащих, работников коммунального хозяйства и так далее), вынужденных выполнять приказы и должностные обязанности, вступая в столкновение с такими же гражданами страны», - говорит лидер президентской кампании 2020 года, которого власти отказались регистрировать кандидатом в президенты.

«Но расколотое общество не слепишь. Нельзя допустить, чтобы простые люди стали ненавидеть друг друга только за то, что они любят символы разного цвета. Каждый должен понимать, что индивидуальная ответственность за совершение действия не уходит, даже если кто-то скажет, что берет на себя все грехи за отдельные приказы и распоряжения», - предостерегает он. – «Я не говорю про уголовное преследование. Есть более важная оценка - наших детей и внуков. В жизни не встречал ни одного человека, гордящегося предками, которые участвовали в насилии против простых людей».

Бабарико также сказал, что «происходящее сейчас в Беларуси - это не борьба с режимом Лукашенко».

«Сегодняшние события я оцениваю как борьбу за новую Беларусь, за лучшего человека, за будущую счастливую жизнь - не только нашу, но и будущих поколений», - подчеркнул он.

На вопрос «Почему белорусский народ все еще не сменил режим Лукашенко?» Виктор Бабарико ответил:

«Режим действующей сегодня власти - это не один человек, а совокупность людей, готовых жить в атмосфере лжи и вынужденной беспомощности. Это аналог добровольного личностного рабства, которое не умирает при исчезновении рабовладельца. Человек не становится свободным по приказу или разрешению сверху… Нам не хватило чуть-чуть времени, чтобы повзрослеть как нация. Никто не ожидал, что в XXI веке в центре Европы за такие общечеловеческие ценности, как самоуважение, право на правду и мирный протест, последует такая неадекватно жестокая реакция. Сейчас у нас посттравматический шок. Он обязательно пройдет, и я верю, что все у нас будет хорошо».