Колесникова получила немецкую премию в области прав человека

Мария Колесникова удостоена премии фонда имени Герхарта и Ренаты Баум за "образцовый и впечатляющий вклад в создание свободного общества в Беларуси".

Награждение прошло на фестивале новой музыки Eclat в немецком Штутгарте в воскресенье, 7 февраля. Премию получила сестра Колесниковой Татьяна Хомич. Сама Колесникова уже 5 месяцев находится под стражей в Беларуси.

«Мария Колесникова осталась в стране со всеми рисками для собственного благополучия, чтобы быть рядом со всеми, кто разделяет её чувства. Она патриотка… Мы с женой чествуем … Колесникову за ее мужество и решимость бороться за свободу в своей стране», - заявил Герхарт Баум.

Рената Баум сообщила, что премией также отмечены те, "кто был вынужден уехать из Беларуси, лишился средств к существованию и те, кто надеется на открытую демократическую Беларусь в скором времени".

Премия составляет 10 тысяч евро.